Викул Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Викул Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

21.06.1804

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1733 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1752

Сын: Матвей Викулович

Мать ребёнка: Ксения Григорьевна

Рождение ребёнка
1764

Сын: Калин Викулович

Мать ребёнка: Ксения Григорьевна

Рождение ребёнка
1773

Сын: Сергей Викулович

Мать ребёнка: Ксения Григорьевна

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Акулина Викулова

Мать ребёнка: Ксения Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Московская область Горностаево
Смерть
21.06.1804
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