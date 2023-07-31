Викул Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смерти21.06.1804
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1752
Сын: Матвей Викулович
Мать ребёнка: Ксения Григорьевна
Рождение ребёнка
1764
Сын: Калин Викулович
Мать ребёнка: Ксения Григорьевна
Рождение ребёнка
1773
Сын: Сергей Викулович
Мать ребёнка: Ксения Григорьевна
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Акулина Викулова
Мать ребёнка: Ксения Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Григорьевна
Место жительства
Неизвестно
Московская область Горностаево
Смерть
21.06.1804