Рекшинская (Кузнецова) Зоя Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смерти1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1950
Муж: Рекшинский Андрей
Рождение ребёнка
1951
г. Горький
Рождение ребёнка
1952
г. Горький
Рождение ребёнка
17.03.1954
г. Горький
Смерть
1980