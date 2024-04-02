Рекшинская (Кузнецова) Зоя Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРекшинская (Кузнецова) Зоя Петровна

Рекшинская (Кузнецова) Зоя Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

1980

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1911 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1950

Муж: Рекшинский Андрей

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рекшинский Андрей

г. Горький
Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рекшинский Андрей

г. Горький
Рождение ребёнка
17.03.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рекшинский Андрей

г. Горький
Смерть
1980
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close