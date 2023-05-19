Феклинов Андрей Афанасьев
Место рожденияПензенская губ, Инсарский уезд
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Пензенская губ, Инсарский уезд
Рождение ребёнка
?.11.1896
Мать ребёнка: Феклинова Прасковья Филиппова
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
22.04.1898
Сын: Феклинов Георгий (Иерей?) Андреев
Мать ребёнка: Феклинова Прасковья Филиппова
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
24.09.1899
Дочь: Фекла Андреева
Мать ребёнка: Феклинова Прасковья Филиппова
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
26.07.1902
Дочь: Евдокия Андреева
Мать ребёнка: Феклинова Прасковья Филиппова
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
05.08.1903
Дочь: Мария Андреева
Мать ребёнка: Феклинова Прасковья Филиппова
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
24.12.1910
Дочь: Татьяна Андреева
Мать ребёнка: Феклинова Прасковья Филиппова
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
17.10.1913
Дочь: Анастасия Андреева
Мать ребёнка: Феклинова Прасковья Филиппова
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
?.02.1918
Дочь: Нина Андреева
Мать ребёнка: Феклинова Прасковья Филиппова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьнин
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно