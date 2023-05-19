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Феклинов Андрей Афанасьев

Место рождения

Пензенская губ, Инсарский уезд

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: Феклинова Настасья Савельева

Пензенская губ, Инсарский уезд
Рождение ребёнка
?.11.1896

Сын: Феклинов Филипп Андреев

Мать ребёнка: Феклинова Прасковья Филиппова

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
22.04.1898

Сын: Феклинов Георгий (Иерей?) Андреев

Мать ребёнка: Феклинова Прасковья Филиппова

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
24.09.1899

Дочь: Фекла Андреева

Мать ребёнка: Феклинова Прасковья Филиппова

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
26.07.1902

Дочь: Евдокия Андреева

Мать ребёнка: Феклинова Прасковья Филиппова

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
05.08.1903

Дочь: Мария Андреева

Мать ребёнка: Феклинова Прасковья Филиппова

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
24.12.1910

Дочь: Татьяна Андреева

Мать ребёнка: Феклинова Прасковья Филиппова

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
17.10.1913

Дочь: Анастасия Андреева

Мать ребёнка: Феклинова Прасковья Филиппова

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
?.02.1918

Дочь: Нина Андреева

Мать ребёнка: Феклинова Прасковья Филиппова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феклинова Прасковья Филиппова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьнин
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно