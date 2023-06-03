Харин Антон Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.07.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1984
Отец: Харин Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
24.09.2007
Дочь: Харина Алина Антоновна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.05.2010
Дочь: Харина Екатерина Антоновна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.03.2019
Дочь: Харина Виктория Антоновна
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Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности