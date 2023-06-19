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Юрьевский Константин Фролович

Место рождения

Павлогорская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

18.09.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1875

Отец: Юрьевский Фрол Евдокимович

Мать: Дербина Марфа Ивановна

Павлогорская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
18.9.1875 родился Константин у Флора Евдокимовича Юрьевских и Марфа Ивановна. Крещена 20.9 восприемник той же деревни крестьянин Яков Иванов Юрьевский и девица Наталья Андреевна Булганина. ф29 оп12 ... Показать все
Смерть
Неизвестно