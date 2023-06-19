Юрьевский Константин Фролович
Место рождения
Дата рождения18.09.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1875
Отец: Юрьевский Фрол Евдокимович
Мать: Дербина Марфа Ивановна
18.9.1875 родился Константин у Флора Евдокимовича Юрьевских и Марфа Ивановна. Крещена 20.9 восприемник той же деревни крестьянин Яков Иванов Юрьевский и девица Наталья Андреевна Булганина. ф29 оп12 ... Показать все
Смерть
Неизвестно