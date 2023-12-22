Зырянова -- Матрена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.03.1862
Дочь: Зырянова Александра Семеновна
Отец ребёнка: Зырянов Семен Спиридонович
Рождение ребёнка
12.12.1874
Дочь: Зырянова Анастасия Семёновна
Отец ребёнка: Зырянов Семен Спиридонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно