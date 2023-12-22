Зырянова -- Матрена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗырянова -- Матрена Ивановна

Зырянова -- Матрена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.03.1862

Дочь: Зырянова Александра Семеновна

Отец ребёнка: Зырянов Семен Спиридонович

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
12.12.1874

Дочь: Зырянова Анастасия Семёновна

Отец ребёнка: Зырянов Семен Спиридонович

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зырянов Семен Спиридонович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close