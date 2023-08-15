Сивцова Софья Мифодиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сивцова Софья Мифодиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1913

Дата смерти

20.03.1994

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.04.1939

Дочь: Стороженко Надежда Петровна

Отец ребёнка: Стороженко Петр Иванович

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
14.11.1942

Дочь: Стороженко Нина Петровна

Отец ребёнка: Стороженко Петр Иванович

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
14.05.1954

Сын: Стороженко Александр Петрович

Отец ребёнка: Стороженко Петр Иванович

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стороженко Петр Иванович

Смерть
20.03.1994
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