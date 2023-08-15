Сивцова Софья Мифодиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1913
Дата смерти20.03.1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.04.1939
Дочь: Стороженко Надежда Петровна
Отец ребёнка: Стороженко Петр Иванович
Рождение ребёнка
14.11.1942
Дочь: Стороженко Нина Петровна
Отец ребёнка: Стороженко Петр Иванович
Рождение ребёнка
14.05.1954
Сын: Стороженко Александр Петрович
Отец ребёнка: Стороженко Петр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.03.1994