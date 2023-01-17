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Колесник Акулина Карповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1914

Дата смерти

24.04.1983

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.11.1947

Дочь: Полищук Надежда Леонтьевна

Отец ребёнка: Колесник Леонтий Зиновьевич

Молдовка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колесник Владимир

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колесник Леонтий Зиновьевич

Смерть
24.04.1983
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