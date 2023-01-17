Колесник Акулина Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1914
Дата смерти24.04.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.11.1947
Дочь: Полищук Надежда Леонтьевна
Отец ребёнка: Колесник Леонтий Зиновьевич
Молдовка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колесник Владимир
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.04.1983