Симонов Евстрат Иванович
Место рождения
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1764
Сын: Симонов Сергей Евстратьевич
Мать ребёнка: Симонова Матрена Антоновна
Рождение ребёнка
1766
Сын: Симонов Иван Евстратьевич
Мать ребёнка: Симонова Матрена Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно