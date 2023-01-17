Симонов Евстрат Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симонов Евстрат Иванович

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Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Симонов Сергей Евстратьевич

Мать ребёнка: Симонова Матрена Антоновна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1766

Сын: Симонов Иван Евстратьевич

Мать ребёнка: Симонова Матрена Антоновна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Симонова Матрена Антоновна

Смерть
Неизвестно
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