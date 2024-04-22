Косых-Васильева Елена Ильинична
Место рождения
Дата рожденияОколо 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1883
Бракосочетание
21.01.1909 ст.
Запись № 8 о бракосочетаниии 21 января 1909 года крестьянина с. Верх-Чиковского Гаврила Маркеловича Васильева, вторым браком, 37 лет и вдовы солдатской жены Ордынской волости, д. Нижне-Каменской Елены... Показать все
Рождение ребёнка
18.10.1909 ст.
Дочь: Елизавета Гавриловна
Отец ребёнка: Васильев Гаврила Маркелович
Место жительства
После 1909
Рождение ребёнка
19.07.1911 ст.
Дочь: Анфиса Гавриловна
Отец ребёнка: Васильев Гаврила Маркелович
Рождение ребёнка
13.02.1913 ст.
Сын: Васильев Фёдор Гаврилович
Отец ребёнка: Васильев Гаврила Маркелович
Рождение ребёнка
21.07.1914 ст.
Сын: Васильев Семён Гаврилович
Отец ребёнка: Васильев Гаврила Маркелович
Рождение ребёнка
26.06.1916 ст.
Отец ребёнка: Васильев Гаврила Маркелович
Рождение ребёнка
Около ?.05.1918
Сын: Васильев Евгений Гаврилович
Отец ребёнка: Васильев Гаврила Маркелович
Запись о рождении не найдена, вычислена из возраста в записи о смерти.
Рождение ребёнка
20.05.1919
Сын: Васильев Константин Гаврилович
Отец ребёнка: Васильев Гаврила Маркелович
Рождение ребёнка
17.07.1920
Дочь: Анна Гавриловна
Отец ребёнка: Васильев Гаврила Маркелович
Запись №45 о рождении от 17 июля 1920г в с. Верх-Чик у хлебопашца Гавриила Мартемьянова (53 года) и домохозяйки Елены Ильиничны (40 лет) Васильевых дочери Анны.
Рождение ребёнка
11.05.1923
Отец ребёнка: Васильев Гаврила Маркелович
Запись №313 о рождении 11 мая 1923г в с. Верх-Чик у хлебопашца Гавриила Мартемьянова (52 г) и домохозяйки Елены Ильиничны (45 л) Васильевых сына Ивана.
Смерть
Неизвестно