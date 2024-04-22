Косых-Васильева Елена Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косых-Васильева Елена Ильинична

Место рождения

Нижнекаменка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Около 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижнекаменка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
21.01.1909 ст.

Муж: Васильев Гаврила Маркелович

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Запись № 8 о бракосочетаниии 21 января 1909 года крестьянина с. Верх-Чиковского Гаврила Маркеловича Васильева, вторым браком, 37 лет и вдовы солдатской жены Ордынской волости, д. Нижне-Каменской Елены... Показать все
Рождение ребёнка
18.10.1909 ст.

Дочь: Елизавета Гавриловна

Отец ребёнка: Васильев Гаврила Маркелович

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
После 1909
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
19.07.1911 ст.

Дочь: Анфиса Гавриловна

Отец ребёнка: Васильев Гаврила Маркелович

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
13.02.1913 ст.

Сын: Васильев Фёдор Гаврилович

Отец ребёнка: Васильев Гаврила Маркелович

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
21.07.1914 ст.

Сын: Васильев Семён Гаврилович

Отец ребёнка: Васильев Гаврила Маркелович

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
26.06.1916 ст.

Сын: Васильев Пётр Гаврилович

Отец ребёнка: Васильев Гаврила Маркелович

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около ?.05.1918

Сын: Васильев Евгений Гаврилович

Отец ребёнка: Васильев Гаврила Маркелович

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Запись о рождении не найдена, вычислена из возраста в записи о смерти.
Рождение ребёнка
20.05.1919

Сын: Васильев Константин Гаврилович

Отец ребёнка: Васильев Гаврила Маркелович

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
17.07.1920

Дочь: Анна Гавриловна

Отец ребёнка: Васильев Гаврила Маркелович

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Запись №45 о рождении от 17 июля 1920г в с. Верх-Чик у хлебопашца Гавриила Мартемьянова (53 года) и домохозяйки Елены Ильиничны (40 лет) Васильевых дочери Анны.
Рождение ребёнка
11.05.1923

Сын: Васильев Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Васильев Гаврила Маркелович

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Запись №313 о рождении 11 мая 1923г в с. Верх-Чик у хлебопашца Гавриила Мартемьянова (52 г) и домохозяйки Елены Ильиничны (45 л) Васильевых сына Ивана.
Смерть
Неизвестно
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