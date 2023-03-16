Воеводин Евсей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воеводин Евсей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.09.1958

Сын: Воеводин Александр Евсеевич

Мать ребёнка: Воеводина Фотинья Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воеводин Валерий Евсеевич

Мать ребёнка: Воеводина Фотинья Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воеводина Фотинья Федоровна

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