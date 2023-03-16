Воеводин Евсей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.09.1958
Сын: Воеводин Александр Евсеевич
Мать ребёнка: Воеводина Фотинья Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воеводин Валерий Евсеевич
Мать ребёнка: Воеводина Фотинья Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно