Абрамов Тихон Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
1911
Озёрье, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.12.1918
Сын: Абрамов Николай Тихонович
Мать ребёнка: Абрамова Ксения Алексеевна
Завязовка, Бугурусланский уезд, Самарская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно