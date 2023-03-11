Абрамов Тихон Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамов Тихон Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
1911
Озёрье, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.12.1918

Сын: Абрамов Николай Тихонович

Мать ребёнка: Абрамова Ксения Алексеевна

Завязовка, Бугурусланский уезд, Самарская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абрамова Ксения Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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