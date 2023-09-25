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Анисимов Владимир Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.08.1963

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1963

Отец: Анисимов Леонид Поликарпович

Мать: Анисимовна (Чинова) Нелли Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисимова (Донцу) Лукерия Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.03.1991

Дочь: Анисимова Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Анисимова (Донцу) Лукерия Михайловна

Рождение ребёнка
01.08.1997

Дочь: Анисимова Виктория Владимировна

Мать ребёнка: Анисимова (Донцу) Лукерия Михайловна

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