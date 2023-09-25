Анисимов Владимир Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.08.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1963
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.03.1991
Дочь: Анисимова Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Анисимова (Донцу) Лукерия Михайловна
Рождение ребёнка
01.08.1997
Дочь: Анисимова Виктория Владимировна
Мать ребёнка: Анисимова (Донцу) Лукерия Михайловна