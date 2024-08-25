Фоменко (Голотина) Лариса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фоменко (Голотина) Лариса Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1957

Дата смерти

17.09.1923

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1957

Отец: Голотин Иван Иванович

Мать: Голотина (Козловская) Людмила Борисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
17.09.1923
Ессентуки, город-курорт Ессентуки, Ставропольский край

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