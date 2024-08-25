Фоменко (Голотина) Лариса Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1957
Дата смерти17.09.1923
ПолЖенский
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1957
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
17.09.1923
Ессентуки, город-курорт Ессентуки, Ставропольский край