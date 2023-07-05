Аксинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Сын: Сергей Иванович
Отец ребёнка: Иван Аристархович
Рождение ребёнка
1835
Сын: Иван Иванович
Отец ребёнка: Иван Аристархович
Рождение ребёнка
1838
Сын: Петр Иванович
Отец ребёнка: Иван Аристархович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Аристархович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно