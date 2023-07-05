Аксинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1807 г.р.

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Сын: Сергей Иванович

Отец ребёнка: Иван Аристархович

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Иван Иванович

Отец ребёнка: Иван Аристархович

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Петр Иванович

Отец ребёнка: Иван Аристархович

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Аристархович

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно