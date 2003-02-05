Негодяева (Летуновская) Татьяна
Место рожденияс.Грачёвка, Оренбургская губ.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти05.01.1973
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Летуновский Кирилл
с.Грачёвка, Оренбургская губ.
Рождение ребёнка
1912
Сын: Негодяев Михаил
Отец ребёнка: Негодяев Василий
Грачёвка, Оренбургская обл.
Рождение ребёнка
10.07.1914
Дочь: Минина Александра
Отец ребёнка: Негодяев Василий
Грачёвка, Оренбургская обл.
Рождение ребёнка
1923
Сын: Негодяев Иван
Отец ребёнка: Негодяев Василий
Грачёвка, Оренбургская обл.
Рождение ребёнка
02.05.1926
Дочь: Пилипенко Анна
Отец ребёнка: Негодяев Василий
дер.Грачёвка Ореннбургской(Чкаловской)обл.
Рождение ребёнка
10.08.1928
Дочь: Тарадина Лидия
Отец ребёнка: Негодяев Василий
Грачёвка, Оренбургская обл.
Рождение ребёнка
1931
Сын: Негодяев Николай
Отец ребёнка: Негодяев Василий
дер.Грачёвка Ореннбургской(Чкаловской)обл.
Рождение ребёнка
28.09.1937
Дочь: Летуновская (не По Мужу) Валентина
Отец ребёнка: Негодяев Василий
Грачёвка, Оренбургская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Негодяев Василий
Неграмотная,умела писать печатными буквами "ТАНЯ",но зато мгновенно считала в уме с точностью до грамма и до копейки.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дубовик Надежда
Отец ребёнка: Негодяев Василий
Грачёвка, Оренбургская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Негодяев Василий
Всего было 14 детей,из них двойняшки умерли до года.
Смерть
05.01.1973