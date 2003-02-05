Негодяева (Летуновская) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Негодяева (Летуновская) Татьяна

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Место рождения

с.Грачёвка, Оренбургская губ.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

05.01.1973

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Летуновский Кирилл

Мать: Летуновская Варвара Евграфовна

с.Грачёвка, Оренбургская губ.
Рождение ребёнка
1912

Сын: Негодяев Михаил

Отец ребёнка: Негодяев Василий

Грачёвка, Оренбургская обл.
Рождение ребёнка
10.07.1914

Дочь: Минина Александра

Отец ребёнка: Негодяев Василий

Грачёвка, Оренбургская обл.
Рождение ребёнка
1923

Сын: Негодяев Иван

Отец ребёнка: Негодяев Василий

Грачёвка, Оренбургская обл.
Рождение ребёнка
02.05.1926

Дочь: Пилипенко Анна

Отец ребёнка: Негодяев Василий

дер.Грачёвка Ореннбургской(Чкаловской)обл.
Рождение ребёнка
10.08.1928

Дочь: Тарадина Лидия

Отец ребёнка: Негодяев Василий

Грачёвка, Оренбургская обл.
Рождение ребёнка
1931

Сын: Негодяев Николай

Отец ребёнка: Негодяев Василий

дер.Грачёвка Ореннбургской(Чкаловской)обл.
Рождение ребёнка
28.09.1937

Дочь: Летуновская (не По Мужу) Валентина

Отец ребёнка: Негодяев Василий

Грачёвка, Оренбургская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Негодяев Василий

Неграмотная,умела писать печатными буквами "ТАНЯ",но зато мгновенно считала в уме с точностью до грамма и до копейки.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дубовик Надежда

Отец ребёнка: Негодяев Василий

Грачёвка, Оренбургская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Негодяев Василий

Всего было 14 детей,из них двойняшки умерли до года.
Смерть
05.01.1973
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