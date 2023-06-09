Мария Косьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Косьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1876 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
28.07.1893 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 28.07.1893 Иванщины Мария и Евдокия Григорьевны Иванщины отец крестьянин Григорий Матфеевич Иванщины мать жена Ефимия Ивановна Иванщины крестьянин Трофим Трофимович Чермы жена... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Заклинье, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно