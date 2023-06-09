Мария Косьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1876 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
28.07.1893 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 28.07.1893 Иванщины Мария и Евдокия Григорьевны Иванщины отец крестьянин Григорий Матфеевич Иванщины мать жена Ефимия Ивановна Иванщины крестьянин Трофим Трофимович Чермы жена... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Заклинье, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно