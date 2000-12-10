Уваров (Быкова) Галина Константиновна
Место рожденияд. Лекваж, Вилегодский р-н, Архангельская обл.
Дата рождения14.11.1925
Дата смерти10.12.2000
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1925
д. Лекваж, Вилегодский р-н, Архангельская обл.
Рождение ребёнка
18.07.1948
Дочь: Расторопова Светлана Анатольевна
Отец ребёнка: Юраков Анатолий
Рождение ребёнка
Около 19.09.1952
Сын: Юраков Валентин Николаевич
Отец ребёнка: ?
Луза, Лузский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
21.09.1964
Дочь: Медведева Любовь Борисовна
Отец ребёнка: Уваров Борис Евграфович
Рождение ребёнка
30.01.1966
Дочь: Вера Борисовна
Отец ребёнка: Уваров Борис Евграфович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.12.2000
Похороны
Неизвестно
г. Петрозаводск, кладбище Бесовец