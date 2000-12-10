Уваров (Быкова) Галина Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уваров (Быкова) Галина Константиновна

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Место рождения

д. Лекваж, Вилегодский р-н, Архангельская обл.

Дата рождения

14.11.1925

Дата смерти

10.12.2000

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1925

Отец: Быков Константин Федосеевич

Мать: Быкова Алевтина Васильевна

д. Лекваж, Вилегодский р-н, Архангельская обл.
Рождение ребёнка
18.07.1948

Дочь: Расторопова Светлана Анатольевна

Отец ребёнка: Юраков Анатолий

Рождение ребёнка
Около 19.09.1952

Сын: Юраков Валентин Николаевич

Отец ребёнка: ?

Луза, Лузский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
21.09.1964

Дочь: Медведева Любовь Борисовна

Отец ребёнка: Уваров Борис Евграфович

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
30.01.1966

Дочь: Вера Борисовна

Отец ребёнка: Уваров Борис Евграфович

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уваров Борис Евграфович

Смерть
10.12.2000
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Похороны
Неизвестно
г. Петрозаводск, кладбище Бесовец
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