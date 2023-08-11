Вахрушев Пётр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.10.1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1969
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.12.1992
Дочь: Петрова Марина Петровна
Мать ребёнка: Вахрушева Татьяна Анатольевна
Рождение ребёнка
15.07.1995
Сын: Вахрушев Дмитрий Петрович
Мать ребёнка: Вахрушева Татьяна Анатольевна
Рождение ребёнка
13.01.1998
Дочь: Вахрушева Людмила Петровна
Мать ребёнка: Вахрушева Татьяна Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно