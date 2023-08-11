Вахрушев Пётр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вахрушев Пётр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.10.1969

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.12.1992

Дочь: Петрова Марина Петровна

Мать ребёнка: Вахрушева Татьяна Анатольевна

Рождение ребёнка
15.07.1995

Сын: Вахрушев Дмитрий Петрович

Мать ребёнка: Вахрушева Татьяна Анатольевна

Рождение ребёнка
13.01.1998

Дочь: Вахрушева Людмила Петровна

Мать ребёнка: Вахрушева Татьяна Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вахрушева Татьяна Анатольевна

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