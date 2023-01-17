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Вера Адрианова (Сергеевна)

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Место рождения

Варзи-Пельга, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Варзи-Пельга, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Внебрачная, отчество Адриановна (источник брачный обыск и метрическая книга). В свидетельстве о рождении своей дочери Марии ошибочно указана как Сергеевна (Родин)
Бракосочетание
03.07.1911 ст.

Муж: Яковлев Владимир Севастьянович

Варзи-Ятчи, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Второй брак для жениха, первый брак для невесты. Поручители по жениху: крестьяне из вотяков деревни Кузюмово Марк Севастьянов, Михаил Сергеев, Алексий Максимов. Поручители по невесте: крестьяне из вот... Показать все
Рождение ребёнка
20.02.1921

Дочь: Яковлева Евдокия Владимировна

Отец ребёнка: Яковлев Владимир Севастьянович

Кузюмово, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
05.06.1929

Дочь: Яковлева Мария Владимировна

Отец ребёнка: Яковлев Владимир Севастьянович

Кузюмово, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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