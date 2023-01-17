Вера Адрианова (Сергеевна)
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Внебрачная, отчество Адриановна (источник брачный обыск и метрическая книга). В свидетельстве о рождении своей дочери Марии ошибочно указана как Сергеевна (Родин)
Бракосочетание
03.07.1911 ст.
Варзи-Ятчи, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Второй брак для жениха, первый брак для невесты. Поручители по жениху: крестьяне из вотяков деревни Кузюмово Марк Севастьянов, Михаил Сергеев, Алексий Максимов. Поручители по невесте: крестьяне из вот... Показать все
Рождение ребёнка
20.02.1921
Дочь: Яковлева Евдокия Владимировна
Отец ребёнка: Яковлев Владимир Севастьянович
Рождение ребёнка
05.06.1929
Дочь: Яковлева Мария Владимировна
Отец ребёнка: Яковлев Владимир Севастьянович
Смерть
Неизвестно