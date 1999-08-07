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Нагорный Дмитрий Владимирович
Нагорный Дмитрий Владимирович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.04.1968
Пол
Мужской
Отец
Нагорный Владимир Ильич
1936 г.р.
Мать
Нагорная (Сёмина) Валентина Никоноровна
1940 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1968
Отец:
Нагорный Владимир Ильич
Мать:
Нагорная Валентина Никоноровна
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