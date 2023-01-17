Старшева (Жерновкова) Евдокия Мироновна
Место рождения
Дата рождения18.02.1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1845
Отец: Жерновков Мирон Андреевич
Мать: Феодосия Петровна
Бракосочетание
07.10.1863
Рождение ребёнка
04.02.1871
Дочь: Агафья Васильевна
Отец ребёнка: Старшев Василий Илинич
Рождение ребёнка
31.10.1872
Сын: Старшев Спиридон Васильевич
Отец ребёнка: Старшев Василий Илинич
Рождение ребёнка
07.04.1875
Дочь: Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Старшев Василий Илинич
Рождение ребёнка
21.10.1877
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Старшев Василий Илинич
Рождение ребёнка
14.10.1882
Сын: Старшев Артемий Васильевич
Отец ребёнка: Старшев Василий Илинич
Рождение ребёнка
21.10.1887
Дочь: Осипова Параскева Васильевна
Отец ребёнка: Старшев Василий Илинич
Смерть
Неизвестно