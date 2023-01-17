Старшева (Жерновкова) Евдокия Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старшева (Жерновкова) Евдокия Мироновна

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Место рождения

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

18.02.1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1845

Отец: Жерновков Мирон Андреевич

Мать: Феодосия Петровна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
07.10.1863

Муж: Старшев Василий Илинич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.02.1871

Дочь: Агафья Васильевна

Отец ребёнка: Старшев Василий Илинич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
31.10.1872

Сын: Старшев Спиридон Васильевич

Отец ребёнка: Старшев Василий Илинич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.04.1875

Дочь: Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Старшев Василий Илинич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.10.1877

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Старшев Василий Илинич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.10.1882

Сын: Старшев Артемий Васильевич

Отец ребёнка: Старшев Василий Илинич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.10.1887

Дочь: Осипова Параскева Васильевна

Отец ребёнка: Старшев Василий Илинич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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