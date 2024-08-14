Щукин Тимофей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Щукин Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щукина Вера
Рождение ребёнка
Вычислено 1837
Дочь: Прудовская (Щукина) Надежда Тимофеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1848 ст.
Сын: Щукин Владимир Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно