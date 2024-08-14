Щукин Тимофей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩукин Тимофей Михайлович

Щукин Тимофей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1813 г.р.

Дети

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Щукин Михаил

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щукина Вера

Рождение ребёнка
Вычислено 1837

Дочь: Прудовская (Щукина) Надежда Тимофеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1848 ст.

Сын: Щукин Владимир Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.