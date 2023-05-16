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Михаил Родионов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1733 и 1735 ст.

Дата смерти

19.12.1797 ст.

Пол

Мужской

Отец

Между 1708 и 1710 г.р.

Мать

Между 1701 и 1702 г.р.

Жена

1736 г.р.
Между 1744 и 1745 г.р.

Дети

1760 г.р.
Между 1769 и 1770 г.р.
Между 1774 и 1775 г.р.
1786 г.р.

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АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1733 и 1735 ст.

Отец: Родион Евтеев

Мать: Марина Никонова

Рождение ребёнка
1760 ст.

Дочь: Ирина Михайлова

Мать ребёнка: Ирина Михайлова

Рождение ребёнка
Между 1769 и 1770 ст.

Сын: Антон Михайлов

Мать ребёнка: Евдокия Васильева

Рождение ребёнка
Между 1774 и 1775 ст.

Сын: Федот Михайлов

Мать ребёнка: Евдокия Васильева

Рождение ребёнка
1786 ст.

Дочь: Василиса Михайлова

Мать ребёнка: Евдокия Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Васильева

Смерть
19.12.1797 ст.
Причина смерти: неизвестною