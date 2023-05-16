Михаил Родионов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1733 и 1735 ст.
Дата смерти19.12.1797 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1733 и 1735 ст.
Отец: Родион Евтеев
Мать: Марина Никонова
Рождение ребёнка
1760 ст.
Дочь: Ирина Михайлова
Мать ребёнка: Ирина Михайлова
Рождение ребёнка
Между 1769 и 1770 ст.
Сын: Антон Михайлов
Мать ребёнка: Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
Между 1774 и 1775 ст.
Сын: Федот Михайлов
Мать ребёнка: Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
1786 ст.
Дочь: Василиса Михайлова
Мать ребёнка: Евдокия Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Васильева
Смерть
19.12.1797 ст.
Причина смерти: неизвестною