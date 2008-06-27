Дроздовский Виктор Кириллович
Место рождения
Дата рождения20.02.1930
Дата смерти27.06.2008
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1930
Отец: Дроздовский Кирилл
Мать: Дроздовская Неизвестно
Бракосочетание
02.05.1952
Междуречье, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.02.1953
Сын: Дроздовский Валерий Викторович
Мать ребёнка: Дроздовская Алефтина Александровна
Пионерский, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
27.06.2008