Дроздовский Виктор Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДроздовский Виктор Кириллович

Дроздовский Виктор Кириллович

avatar

Место рождения

Блажевщина, Чашникский район, Витебская область

Дата рождения

20.02.1930

Дата смерти

27.06.2008

Пол

Мужской

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1930

Отец: Дроздовский Кирилл

Мать: Дроздовская Неизвестно

Блажевщина, Чашникский район, Витебская область
Бракосочетание
02.05.1952

Жена: Дроздовская Алефтина Александровна

Междуречье, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.02.1953

Сын: Дроздовский Валерий Викторович

Мать ребёнка: Дроздовская Алефтина Александровна

Пионерский, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
27.06.2008
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close