Пучкова Устинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пучкова Устинья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1686

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1686

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1708

Сын: Пучков Алексей Агафонович

Отец ребёнка: Пучков Агафон Иудич

Колосово, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1727

Сын: Пучков Владимир Агафонович

Отец ребёнка: Пучков Агафон Иудич

Колосово, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1728

Сын: Пучков Александр Агафонович

Отец ребёнка: Пучков Агафон Иудич

Колосово, Клин, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пучков Агафон Иудич

Смерть
Неизвестно
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