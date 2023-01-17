Пучкова Устинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1686
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1686
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1708
Сын: Пучков Алексей Агафонович
Отец ребёнка: Пучков Агафон Иудич
Рождение ребёнка
1727
Сын: Пучков Владимир Агафонович
Отец ребёнка: Пучков Агафон Иудич
Рождение ребёнка
1728
Сын: Пучков Александр Агафонович
Отец ребёнка: Пучков Агафон Иудич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пучков Агафон Иудич
Смерть
Неизвестно