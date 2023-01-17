Хоменкова (Плетенева) Лилия
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.11.1936
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1936
Отец: Плетенёв Гавриил
Мать: Плетенева Варвара
Работа или профессия
Неизвестно
начальник горсобеса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хоменков Александр
Отец ребёнка: Хоменков Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хоменков Александр
Смерть
Неизвестно