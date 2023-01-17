Хоменкова (Плетенева) Лилия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хоменкова (Плетенева) Лилия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.11.1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1936

Отец: Плетенёв Гавриил

Мать: Плетенева Варвара

Работа или профессия
Неизвестно
начальник горсобеса
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хоменков Александр

Отец ребёнка: Хоменков Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хоменков Александр

Смерть
Неизвестно
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