Гурфинкель Велвл (Владимир) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурфинкель Велвл (Владимир)

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Место рождения

Терновка, Вінницька область

Дата рождения

1905

Дата смерти

Около 1944

Пол

Мужской

Отец

Около 1870 г.р.

Мать

Около 1875 г.р.

Жена

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1938 г.р.

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Гурфинкель Лейб

Мать: Гурфинкель Эстер

Терновка, Вінницька область
Бракосочетание
1932

Жена: Гурфинкель Удл (Аделя)

Супруг(-а): Velvel (Volodya) Gurfinkel
Рождение ребёнка
02.09.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гурфинкель Удл (Аделя)

Терновка, Вінницька область
Рождение ребёнка
26.09.1938

Сын: Гурфинкель Лейб (Лев)

Мать ребёнка: Гурфинкель Удл (Аделя)

Терновка, Вінницька область
Смерть
Около 1944
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