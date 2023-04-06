Гурфинкель Велвл (Владимир)
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смертиОколо 1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Гурфинкель Лейб
Мать: Гурфинкель Эстер
Бракосочетание
1932
Жена: Гурфинкель Удл (Аделя)
Супруг(-а): Velvel (Volodya) Gurfinkel
Рождение ребёнка
02.09.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гурфинкель Удл (Аделя)
Рождение ребёнка
26.09.1938
Мать ребёнка: Гурфинкель Удл (Аделя)
Смерть
Около 1944