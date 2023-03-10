Коврижных Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коврижных Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Коврижных Зот

Мать: Стефанида Федотовна

Рождение ребёнка
1745

Дочь: Ляпустина Марья

Мать ребёнка: Маремьяна Фирсовна

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Домна

Мать ребёнка: Маремьяна Фирсовна

Рождение ребёнка
1760

Сын: Коврижных Фадей

Мать ребёнка: Маремьяна Фирсовна

Рождение ребёнка
1761

Сын: Коврижных Гликерья

Мать ребёнка: Маремьяна Фирсовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маремьяна Фирсовна

Смерть
Неизвестно
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