Коврижных Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: Коврижных Зот
Мать: Стефанида Федотовна
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Ляпустина Марья
Мать ребёнка: Маремьяна Фирсовна
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Домна
Мать ребёнка: Маремьяна Фирсовна
Рождение ребёнка
1760
Сын: Коврижных Фадей
Мать ребёнка: Маремьяна Фирсовна
Рождение ребёнка
1761
Сын: Коврижных Гликерья
Мать ребёнка: Маремьяна Фирсовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маремьяна Фирсовна
Смерть
Неизвестно