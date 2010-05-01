Волкова (Завражина) Анна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Завражина) Анна Тимофеевна

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Место рождения

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

23.02.1931

Дата смерти

01.05.2010

Пол

Женский

Отец

1897 г.р.

Мать

Муж

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1931

Отец: Завражин Тимофей Иванович

Мать: Завражина Варвара

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Иммиграция
1950
г. Баку, Азербайджанская АССР
г. Баку, Азербайджан
Рождение ребёнка
20.10.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волков Евгений Яковлевич

г. Баку
Место жительства
1992
Из г. Баку в г. Ефремов
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Евгений Яковлевич

Смерть
01.05.2010
Ефремов, город Ефремов, Тульская область
Умерла от испуга, оставшись в квартире одна
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