Волкова (Завражина) Анна Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения23.02.1931
Дата смерти01.05.2010
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1931
Отец: Завражин Тимофей Иванович
Мать: Завражина Варвара
Иммиграция
1950
г. Баку, Азербайджанская АССР
г. Баку, Азербайджан
Рождение ребёнка
20.10.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Волков Евгений Яковлевич
г. Баку
Место жительства
1992
Из г. Баку в г. Ефремов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.05.2010
Ефремов, город Ефремов, Тульская область
Умерла от испуга, оставшись в квартире одна