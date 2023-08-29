Фролов Антон Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.11.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1988
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.11.2015
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.02.2018
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.12.2020
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности