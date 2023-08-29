Фролов Антон Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролов Антон Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1988

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.11.2015

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.02.2018

Сын: Фролов Роман Антонович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.12.2020

Сын: Фролов Роберт Антонович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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