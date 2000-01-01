Адьянов Иван Филиппович
Место рожденияИлецкая станица, Уральский уезд, Уральская область, Российская Империя
Дата рожденияДо 1883
Дата смерти1920
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Илецкая станица, Уральский уезд, Уральская область, Российская Империя
Рождение ребёнка
14.02.1913
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Адьянова Анна Логиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Адьянова Анна Логиновна
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель
Смерть
1920
Причина смерти: Пропал без вести