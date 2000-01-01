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Адьянов Иван Филиппович

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Место рождения

Илецкая станица, Уральский уезд, Уральская область, Российская Империя

Дата рождения

До 1883

Дата смерти

1920

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1897 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Илецкая станица, Уральский уезд, Уральская область, Российская Империя
Рождение ребёнка
14.02.1913

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Адьянова Анна Логиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Адьянова Анна Логиновна

Работа или профессия
Неизвестно
Учитель
Смерть
1920
Причина смерти: Пропал без вести
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