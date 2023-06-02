Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Крячкова Алла Васильевна
Крячкова Алла Васильевна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.04.1938
Пол
Женский
Отец
Крячков Василий Иванович
Мать
Крячкова (Марфина) Лидия Николаевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛМ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1938
Отец:
Крячков Василий Иванович
Мать:
Крячкова Лидия Николаевна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь