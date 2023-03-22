Козлов Василий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлов Василий Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федор Васильевич

Мать ребёнка: Козлова Прасковья (Пана) Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Васильевна

Мать ребёнка: Козлова Прасковья (Пана) Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Павел Васильевич

Мать ребёнка: Козлова Прасковья (Пана) Пелагея

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