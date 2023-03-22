Козлов Василий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федор Васильевич
Мать ребёнка: Козлова Прасковья (Пана) Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Васильевна
Мать ребёнка: Козлова Прасковья (Пана) Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Козлова Прасковья (Пана) Пелагея