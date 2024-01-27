Семилетов Михаил Иванович
Место рожденияРоссия
Дата рождения1890
Дата смерти1938
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Семилетов Иван Фокеевич
Россия
Рождение ребёнка
1910
Сын: Семилетов Иван Михайлович
Мать ребёнка: Семилетова Анастасия Ивановна
Россия
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Семилетова Анастасия Ивановна
Россия
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Семилетова Анастасия Ивановна
Россия
Рождение ребёнка
1920
Сын: Семилетов Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Семилетова Анастасия Ивановна
Россия
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: Семилетова Анастасия Ивановна
Россия
Рождение ребёнка
1931
Сын: Семилетов Василий Михайлович
Мать ребёнка: Семилетова Анастасия Ивановна
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1938