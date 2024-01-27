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Семилетов Михаил Иванович

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Место рождения

Россия

Дата рождения

1890

Дата смерти

1938

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Семилетов Иван Фокеевич

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1910

Сын: Семилетов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Семилетова Анастасия Ивановна

Россия
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Семилетова Анастасия Ивановна

Россия
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Семилетова Анастасия Ивановна

Россия
Рождение ребёнка
1920

Сын: Семилетов Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Семилетова Анастасия Ивановна

Россия
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: Семилетова Анастасия Ивановна

Россия
Рождение ребёнка
1931

Сын: Семилетов Василий Михайлович

Мать ребёнка: Семилетова Анастасия Ивановна

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семилетова Анастасия Ивановна

Смерть
1938
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