Фекла Федотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фекла Федотова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1804 и 1805 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Между 1774 и 1775 г.р.

Мать

Между 1766 и 1776 г.р.

Муж

1806 г.р.

Дети

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Место
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Рождение
Между 1804 и 1805 ст.

Отец: Федот Михайлов

Мать: Вера Петрова

Рождение ребёнка
1828 ст.

Сын: Ефросиния Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Кузьмин

Рождение ребёнка
1831 ст.

Дочь: Анастасия Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Кузьмин

Рождение ребёнка
08.04.1833 ст.

Дочь: Ирина Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Кузьмин

Рождение ребёнка
27.11.1834 ст.

Сын: Андрей Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Кузьмин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Кузьмин

Смерть
Неизвестно