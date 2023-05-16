Фекла Федотова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1804 и 1805 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1804 и 1805 ст.
Отец: Федот Михайлов
Мать: Вера Петрова
Рождение ребёнка
1828 ст.
Сын: Ефросиния Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Кузьмин
Рождение ребёнка
1831 ст.
Дочь: Анастасия Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Кузьмин
Рождение ребёнка
08.04.1833 ст.
Дочь: Ирина Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Кузьмин
Рождение ребёнка
27.11.1834 ст.
Сын: Андрей Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Кузьмин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Кузьмин
Смерть
Неизвестно