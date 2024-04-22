Лощенова (Мельникова) Домника Васильевна
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Бракосочетание
31.01.1832
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Лощенов Иван Егорович
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Лощенов Иван Егорович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Лощенов Иван Егорович
Рождение ребёнка
23.01.1849
Дочь: Гурьева Мария Ивановна
Отец ребёнка: Лощенов Иван Егорович
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Лощенов Иван Егорович
Смерть
Неизвестно