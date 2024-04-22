Лощенова (Мельникова) Домника Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лощенова (Мельникова) Домника Васильевна

Место рождения

Зуево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Зуево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
31.01.1832

Муж: Лощенов Иван Егорович

Рождение ребёнка
1842

Сын: Лощенов Ансифор Иванович

Отец ребёнка: Лощенов Иван Егорович

Рождение ребёнка
1844

Сын: Лощенов Аверьян Иванович

Отец ребёнка: Лощенов Иван Егорович

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Лощенов Иван Егорович

Рождение ребёнка
23.01.1849

Дочь: Гурьева Мария Ивановна

Отец ребёнка: Лощенов Иван Егорович

Рождение ребёнка
1858

Сын: Лощенов Иван Иванович

Отец ребёнка: Лощенов Иван Егорович

Смерть
Неизвестно
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