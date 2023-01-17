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Зайцев Никита Андреевич

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Место рождения

Миляево, Ливенский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1885 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Миляево, Ливенский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зайцева Ольга Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцева Ольга Петровна

Смерть
Неизвестно
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