Бартеньева (Махина) Юлия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бартеньева (Махина) Юлия Яковлевна

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Место рождения

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область

Дата рождения

27.01.1850

Дата смерти

19.02.1902

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1850

Отец: Махин Яков Филиппович

Мать: Махина Александра Васильевна

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Крещение
1850
Борисоглебской округи село Терновка
Godparents:Титулярный Советник Филипп Сидоров Махин и из дворян Анна Игнатьева
Образование
По 1868
Тамбовский женский институт
Образование
С 1868 по 1873
Петербургская консерватория
класс К. Эверарди
Работа или профессия
С 1874 по 1877
Киевская оперная антреприза И. Я. Сетова
артистка | Должность: артистка
Работа или профессия
С 1875 по 1877
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
солистка | Должность: солистка Мариинский театр
Работа или профессия
С 1875 по 1876
Киевское музыкальное училище
преподаватель | Должность: преподаватель
Работа или профессия
С 1877 по 1887
Москва, город федерального значения Москва
солистка | Должность: солистка Большой театр
Работа или профессия
С 1887
Московское музыкально-драматическое училище
профессор | Должность: профессор
Работа или профессия
Неизвестно
профессор
Смерть
19.02.1902
Москва, город федерального значения Москва
кладбище Покровской епархиальной общины сестёр милосердия
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