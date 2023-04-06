Бартеньева (Махина) Юлия Яковлевна
Место рождения
Дата рождения27.01.1850
Дата смерти19.02.1902
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1850
Крещение
1850
Борисоглебской округи село Терновка
Godparents:Титулярный Советник Филипп Сидоров Махин и из дворян Анна Игнатьева
Образование
По 1868
Тамбовский женский институт
Образование
С 1868 по 1873
Петербургская консерватория
класс К. Эверарди
Работа или профессия
С 1874 по 1877
Киевская оперная антреприза И. Я. Сетова
артистка | Должность: артистка
Работа или профессия
С 1875 по 1877
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
солистка | Должность: солистка Мариинский театр
Работа или профессия
С 1875 по 1876
Киевское музыкальное училище
преподаватель | Должность: преподаватель
Работа или профессия
С 1877 по 1887
солистка | Должность: солистка Большой театр
Работа или профессия
С 1887
Московское музыкально-драматическое училище
профессор | Должность: профессор
Работа или профессия
Неизвестно
профессор
Смерть
19.02.1902
кладбище Покровской епархиальной общины сестёр милосердия