of Lithuania Giliginas Скирмунтович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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of Lithuania Giliginas Скирмунтович

Место рождения

Вильнюс, Литовская ССР

Дата рождения

Около 1230

Дата смерти

1278

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1250 г.р.

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1230

Отец: не указан

Мать: не указана

Вильнюс, Литовская ССР
Рождение ребёнка
Около 1250

Сын: Of Lithuania Romunt sūnus

Мать ребёнка: не указана

Кярнаве, Širvintų rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis
Работа или профессия
Неизвестно
Lietuvos ir Rusijos kunigaikštis
Смерть
1278
Вильнюс, Литовская ССР