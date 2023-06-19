of Lithuania Giliginas Скирмунтович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1230
Дата смерти1278
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1230
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1250
Сын: Of Lithuania Romunt sūnus
Мать ребёнка: не указана
Кярнаве, Širvintų rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis
Работа или профессия
Неизвестно
Lietuvos ir Rusijos kunigaikštis
Смерть
1278