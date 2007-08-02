Фоскарис Стефания Афансьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фоскарис Стефания Афансьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.2007

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.2007

Отец: Фоскарис Томас Афанасьевич

Мать: Фоскарис Ирина Валериевна

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