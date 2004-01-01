Раструбин Сергей Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Раструбин Сергей Борисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1959

Пол

Мужской

Отец

1937 г.р.

Мать

1937 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1959

Отец: Раструбин Борис Тихонович

Мать: Шарапова Нина Петровна

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