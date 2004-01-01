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Раструбин Сергей Борисович
Раструбин Сергей Борисович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1959
Пол
Мужской
Отец
Раструбин Борис Тихонович
1937 г.р.
Мать
Шарапова Нина Петровна
1937 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1959
Отец:
Раструбин Борис Тихонович
Мать:
Шарапова Нина Петровна
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