Савостьянова (Шкураева) Екатерина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савостьянова (Шкураева) Екатерина Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1910

Дата смерти

Около 1986

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910

Отец: Шкураев Дмитрий

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1933

Сын: Савостьянов Валентин Алексеевич

Отец ребёнка: Савостьянов Алексей Сидорович

Большие Пады, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савостьянов Алексей Сидорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козлова Лидия Алексеевна

Отец ребёнка: Савостьянов Алексей Сидорович

Смерть
Около 1986
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