Савостьянова (Шкураева) Екатерина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1910
Дата смертиОколо 1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910
Отец: Шкураев Дмитрий
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1933
Сын: Савостьянов Валентин Алексеевич
Отец ребёнка: Савостьянов Алексей Сидорович
Большие Пады, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козлова Лидия Алексеевна
Отец ребёнка: Савостьянов Алексей Сидорович
Смерть
Около 1986