Симоненко (Погребная) Мария Остаповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симоненко (Погребная) Мария Остаповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.07.1895

Дата смерти

27.08.1989

Пол

Женский

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1895

Отец: Погребной Остап

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Марченко Галина Степановна

Отец ребёнка: Марченко Степан

Балыко-Щучинка, Київська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марченко Фёдор Степанович

Отец ребёнка: Марченко Степан

Смерть
27.08.1989
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