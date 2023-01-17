Симоненко (Погребная) Мария Остаповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.07.1895
Дата смерти27.08.1989
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1895
Отец: Погребной Остап
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Марченко Галина Степановна
Отец ребёнка: Марченко Степан
Балыко-Щучинка, Київська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марченко Фёдор Степанович
Отец ребёнка: Марченко Степан
Смерть
27.08.1989