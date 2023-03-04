Ефремов Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Ефремов Пётр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.10.1892
Мать ребёнка: Ефремова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
07.01.1894 ст.
Сын: Ефремов Григорий Иванович
Мать ребёнка: Ефремова Дарья Ивановна
Кувакино, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефремова Дарья Ивановна
Смерть
Неизвестно