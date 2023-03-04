Ефремов Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремов Иван Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

SY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Ефремов Пётр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.10.1892

Сын: Ефремов Андрей Иванович

Мать ребёнка: Ефремова Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
07.01.1894 ст.

Сын: Ефремов Григорий Иванович

Мать ребёнка: Ефремова Дарья Ивановна

Кувакино, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефремова Дарья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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