Соловьева - Иванова Валентина Дмитривна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.03.1937
Дата смерти13.01.2014
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.09.1959
Дочь: Цинк - Соловьева Ольга Анатольевна
Отец ребёнка: Соловьев Анатолий Сергеевич
Рождение ребёнка
27.05.1969
Сын: Соловьев Сергей Анатольевич
Отец ребёнка: Соловьев Анатолий Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.01.2014