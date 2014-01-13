Соловьева - Иванова Валентина Дмитривна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева - Иванова Валентина Дмитривна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1937

Дата смерти

13.01.2014

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.09.1959

Дочь: Цинк - Соловьева Ольга Анатольевна

Отец ребёнка: Соловьев Анатолий Сергеевич

Рождение ребёнка
27.05.1969

Сын: Соловьев Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: Соловьев Анатолий Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьев Анатолий Сергеевич

Смерть
13.01.2014
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