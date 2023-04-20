Потапов Павел Семёнович
Место рожденияТамбовская Губерния Козловский уезд село Ранино
Дата рождения12.11.1912
Дата смерти05.02.1980
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1912
Отец: Потапов Семён Иванович
Мать: не указана
Тамбовская Губерния Козловский уезд село Ранино
Получение воинского звания/чина
До 1943
Старший сержант РККА
Призыв на военную службу
1944
ВОВ. Призван Куйбышевским рвк г Москвы.
Рождение ребёнка
21.02.1947
Сын: Потапов Анатолий Павлович
Мать ребёнка: Потапова Мария
Рождение ребёнка
1955
Мать ребёнка: Потапова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Потапова Мария
Смерть
05.02.1980