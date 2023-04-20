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Потапов Павел Семёнович

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Место рождения

Тамбовская Губерния Козловский уезд село Ранино

Дата рождения

12.11.1912

Дата смерти

05.02.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1912

Отец: Потапов Семён Иванович

Мать: не указана

Тамбовская Губерния Козловский уезд село Ранино
Получение воинского звания/чина
До 1943
Старший сержант РККА
Призыв на военную службу
1944
Москва, город федерального значения Москва
ВОВ. Призван Куйбышевским рвк г Москвы.
Рождение ребёнка
21.02.1947

Сын: Потапов Анатолий Павлович

Мать ребёнка: Потапова Мария

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1955

Сын: Потапов Николай Павлович

Мать ребёнка: Потапова Мария

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потапова Мария

Смерть
05.02.1980
Москва, город федерального значения Москва
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