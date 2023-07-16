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Муравшова (Ярышева) Наталья Алексеевна
Муравшова (Ярышева) Наталья Алексеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.02.1959
Пол
Женский
Отец
Ярышев Алексей григорьевич
Мать
Ярышева (Ерёмина) Галина Петровна
1937 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1959
Отец:
Ярышев Алексей григорьевич
Мать:
Ярышева Галина Петровна
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