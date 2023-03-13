Барашков Федор Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Барашков Максим Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.01.1910
Дочь: Кудряшова Татьяна Федоровна
Мать ребёнка: Воробьева Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
03.12.1910
Дочь: Быкова Анна Федоровна
Мать ребёнка: Воробьева Елизавета Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно