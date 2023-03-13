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Барашков Федор Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Барашков Максим Андреевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.01.1910

Дочь: Кудряшова Татьяна Федоровна

Мать ребёнка: Воробьева Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
03.12.1910

Дочь: Быкова Анна Федоровна

Мать ребёнка: Воробьева Елизавета Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьева Елизавета Ивановна

Смерть
Неизвестно
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