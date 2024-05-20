Кобзе Владимир Иванович 1938 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кобзе Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Пол

Мужской

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Кобзе Иван Антонович

Мать: Кобзе Крестинья Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кобзе (Белоусова) Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лахно (Кобзе) Елена Владимировна

Мать ребёнка: Кобзе (Белоусова) Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кобзе Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Кобзе (Белоусова) Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кобзе (Белоусова) Татьяна

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