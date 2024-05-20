Кобзе Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1938
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: Кобзе Иван Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кобзе (Белоусова) Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лахно (Кобзе) Елена Владимировна
Мать ребёнка: Кобзе (Белоусова) Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кобзе Ирина Владимировна
Мать ребёнка: Кобзе (Белоусова) Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно